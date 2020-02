Magazine Xô, ressaca!

Quem nunca exagerou no consumo de bebidas alcoólicas e acordou com a famigerada ressaca que atire a primeira pedra. Muito comum durante e após o carnaval, a sensação é resposta da sobrecarga do fígado – responsável pela metabolização do álcool. Segundo a nutricionista Priscila Santos, a dica para enfrentar o mal-estar é paciência. “É preciso recuperar o corpo, dar um repous...