Magazine Woody Allen e a tormenta que ameaça sua carreira Após novas acusações de pedofilia por parte dos filhos adotivos do ator, diretor e roteirista, a empresa produtora Amazon chegou a cancelar o lançamento de Um Dia de Chuva em Nova York. Woody Allen foi à Justiça pedindo uma fortuna, um acordo foi feito e o filme estreia

Há dois anos, Kate Winslet deveria ter recebido seu segundo Oscar ou, pelo menos, ter sido indicada para o prêmio da Academia por seu papel em Roda Gigante, mas, em vez disso, e no bojo de feministas pegando carona no movimento #MeToo, terminou se desculpando por haver atuado no Woody Allen. O caso do 49º longa do autor, que estreia hoje nos cinemas, talvez ainda seja mais...