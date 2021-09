Magazine Willie Garson, ator de 'Sex and the City', morre aos 57 anos A morte do ator, famoso por interpretar Stanford Blatch, foi confirmada pelo filho nas redes sociais. Causa da morte não foi revelada

Willie Garson, 57, famoso pelo personagem Stanford Blatch da série e filmes "Sex and the City", morreu nesta terça-feira (21). A informação foi confirmada nas redes sociais pelo filho ator, Nathen Garson, que não revelou a causa da morte. Nathen publicou no Instagram uma foto do pai olhando o mar e escreveu que sempre o amará, mas que era hora dele embarcar em uma...