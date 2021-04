Magazine William e Kate mostram foto inédita do filho caçula em seu 3º aniversário Caçula é o quinto na linha de sucessão ao trono, e é o membro mais recente da família real britânica a frequentar uma creche particular

O filho mais novo do Príncipe William, 38, e da duquesa de Cambridge Kate Middleton, 39, o príncipe Louis completa três anos nesta sexta-feira (23). Como comemoração o casal compartilhou uma foto do filho em uma bicicleta, marcando também seu primeiro dia de creche. O registro foi feito no Palácio de Kensington pela duquesa, momentos antes do príncipe ir para a esco...