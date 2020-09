Magazine Will Smith prepara 2 temporadas de “Um Maluco no Pedaço”

Definitivamente, a série Um Maluco no Pedaço vai voltar após mais de 30 anos. Principal ator do humorístico, o ator Will Smith, 51, confirmou que uma nova leva de episódios está por vir. Em seu canal no YouTube, Smith bateu um papo com os criadores e diretores da série e revelou a novidade em primeira mão aos fãs.“Estou neste negócio há 30 anos e isso não acontece. El...