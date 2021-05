Magazine Will Smith anuncia reality de sua jornada fitness Ele vai apresentar um documentário de seis partes chamado "Best Shape of My Life" que irá ao ar no YouTube, em 2022

O ator Will Smith, 52, usou suas redes sociais nesta terça-feira (4) para divulgar uma foto bastante incomum. Apenas de cueca, com postura desleixada e mostrando a barriga saliente, ele falou que ama seu corpo, mas quer se sentir melhor. "Este é o corpo que me carregou por toda pandemia e incontáveis dias pastando na despensa. Chega de muffins à meia-noite... É isso...