Whindersson Nunes se emociona e compõe música em homenagem a Gabriel Diniz Youtuber chora em diversos momentos do vídeo publicado

A internet está repleta de homenagens ao cantor Gabriel Diniz, que morreu em um acidente aéreo na última segunda-feira, 27. Entre as personalidades que lamentaram a tragédia, Whindersson Nunes publicou um vídeo no Instagram em que se emociona ao falar sobre a morte do amigo e cantar uma música dedicada a ele. "Hoje eu acordei tomado pela raiva. Eu entrei no banheiro...