Magazine Whindersson Nunes divulga música em que fala da saudade do filho Imagino todo dia uma realidade diferente, afirmou o humorista

Whindersson Nunes, 26, divulgou na madrugada desta quarta (13) vídeo de uma segunda música que fez em homenagem ao filho, João Miguel. O bebê, fruto do relacionamento com Maria Lina, morreu dois dias após o nascimento. "'Passarinho' é o nome da música que fiz para passar esse primeiro dia das crianças sem a minha. Em toda a minha vida eu sempre tentei simplificar as coi...