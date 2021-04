Magazine “What Drives Us”, de Dave Grohl, é bem divertido

Dave Grohl assume a direção e o papel de entrevistador em What Drive Us, interessante documentário sobre vans que estreia nesta semana, no Amazon Prime Video. Sobre vans? Isso mesmo. Estamos falando do veículo automotor de quatro rodas responsável por levar diversas bandas em início de carreira a fazer turnês por seus países.Um elemento tão importante para um grupo de rock qu...