Magazine Wesley Safadão se emociona, faz homenagem e canta em velório de Gabriel Diniz Artista era amigo, sócio e padrinho musical de Gabriel Diniz; Xand Avião também compareceu e deu um beijo na testa do artista, ato que foi aplaudido pelo público presente

Wesley Safadão prestou uma última homenagem durante o velório de Gabriel Diniz, nesta terça-feira (28), no ginásio poliersportivo Ronaldo Cunha Lima, em João Pessoa, na Paraíba. O artista era amigo, padrinho musical e sócio de GD e ficou muito emocionado durante a missa de corpo presente e, em determinado momento, relutou a chegar perto do caixão do amigo. "Não estou ...