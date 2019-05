Magazine Wesley Safadão gravará DVD no Rio para mais de 90 mil pessoas e até o sol raiar Filmagens acontecerão no festival Garota Vip, no dia 24 de agosto, no Parque Olímpico, na capital carioca; Zé Neto e Cristiano e DJ Dennis são participações já confirmadas

Wesley Safadão não para. É na telinha da TV, apresentando-se em alto mar e fazendo shows por todo o Brasil. Com o término das gravações do programa ‘Só Toca Top’ nessa segunda-feira (13), em que apresenta em parceria com Lucy Alves e que foi ao ar pela primeira vez no último sábado (11), na Rede Globo, o cantor convocou uma coletiva de imprensa nesta terça-feira (14) e...