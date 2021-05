Magazine Wesley Safadão diz que casamento melhorou na pandemia Em conversa com Ana Maria Braga, o cantor também afirmou ter engordado 12 quilos durante

Wesley Safadão, 32, disse que o seu relacionamento com Thyane Dantas se fortaleceu com a convivência mais próxima na pandemia. "Eu tinha um casamento e hoje tenho outro. Meu casamento era bom e hoje é maravilhoso", afirmou ele, na manhã desta quinta (20), no Mais Você. "Eu via a minha mulher e os meus filhos de segunda a quarta, hoje conseguimos ficar mais juntos...