Wesley Safadão anuncia todas as atrações do DVD que vai gravar no Rio O maior Garota Vip da história acontece neste sábado (24), no Parque Olimpico, e são aguardadas quase 100 mil pessoas

Fim do mistério! Wesley Safadão confirmou na noite dessa sexta-feira (23) as atrações que vão fazer parte do maior Garota Vip da história, que acontece na noite deste sábado (24), no Parque Olímpico do Rio de Janeiro. Muito alegre e animado, Wesley contou que Dilsinho, Dennis DJ, Zé Neto e Cristiano, e Simone e Simaria, além de fazerem seus shows no evento, faram ...