Wesley Safadão é confirmado no Festival Villa Mix 2019 A informação foi divulgada na conta oficial do evento no Instagram

O cantor Wesley Safadão será uma das atrações do Festival Villa Mix Goiânia 2019. A participação foi confirmada por meio da conta do evento no Instagram. A data da apresentação do artista ainda não foi divulgada. Bruno e Marrone, Leonardo, Gusttavo Lima, Jorge e Mateus, Simone e Simaria, Kevinho, Mateus e Kauan, César Menotti e Fabiano, Alok e Luan Santana também...