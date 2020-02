As negociações para um reencontro de "Friends" renderiam uma novela. Depois de o diretor de conteúdo da HBO Max, Kevin Reilly, dizer, em janeiro, que o projeto continuava sendo um "talvez", nesta quinta-feira (6) o site "Deadline" publicou que o elenco e a Warner Bros fecharam um acordo sobre o especial da série no serviço de streaming.



Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matt LeBlanc e Matthew Perry receberiam de 3 a 4 milhões de dólares para fazer um especial de uma hora da sitcom americana que completou 25 anos em 2019.



Um tuíte publicado por Matthew Perry, conhecido pelo papel de Chandler Bing, deixou os fãs animados. "Grandes novidades chegando", postou o artista. Mas nesta quinta Perry criou uma conta no Instagram deixando a dúvida se sua entrada nessa rede social era a notícia a qual se referia no Twitter.



Além do sucesso de público, o programa assinado por David Crane e Marta Kauffman, foi consagrada também pela crítica. A série foi indicada a 62 prêmios Emmy e é citada, até hoje, em diversos rankings que elegem as melhores séries da história.