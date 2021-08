Magazine Wanessa Camargo e Zezé di Camargo regravarão “É o amor” em ritmo de funk Música será lançada junto a série documental que está sendo produzida, pela Netflix, sobre a família Camargo

De acordo com o Buzzfeed, Wanessa Camargo e Zezé di Camargo irão contribuir em novo disco com regravações de músicas um do outro, entre elas, a famosa “É o amor”. No entanto, o ritmo será modernizado no gênero funk, com a produção de Papatinho. O DJ e produtor é reconhecido pelas suas músicas em parceria com nomes de destaque, como Anitta, Criolo, Seu Jorge e Marcelo D2. ...