Magazine Wanessa Camargo diz que ela e a família já pegaram Covid-19 Ela disse que o resultado positivo veio logo no início da pandemia

A cantora Wanessa Camargo, 37, revelou durante uma live com a revista Glamour nesta quarta-feira (29), que ela e sua família já pegaram Covid-19. Ela é casada Marcus Buaiz, com quem tem dois filhos: José, 8, e João Francisco, 6. "Fizemos o exame e no primeiro dia deu negativo, mas cumprimos a quarentena. Todo mundo pegou: José, eu, Marcus, João. Os funcionários não pe...