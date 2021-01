Magazine WandaVision dá início aos planos da Marvel de vencer guerra do streaming Com estreia agora no Disney+, essa é a primeira série da plataforma encarregada de expandir o chamado Universo Cinematográfico Marvel para o streaming - e de reaproveitar personagens que, no cinema, tiveram pouco tempo de tela

Na hora de arrumar a casa, Samantha Stephens só precisava dar uma mexidinha no nariz. Já para Jeannie, bastava piscar os olhos. Agora, para Wanda Maximoff, apontar o dedo indicador é todo o esforço que a tarefa requer. As protagonistas de A Feiticeira, Jeannie É um Gênio e do novo WandaVision escondem, por trás da fachada de um casamento comum e da função de dona...