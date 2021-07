Magazine Walter Salles fará adaptação de livro que fala sobre ditadura militar Diretor de Central do Brasil levará às telonas obra de Marcelo Rubens Paiva em que fala sobre sua mãe

O cineasta carioca Walter Salles, de Central do Brasil, vai dirigir uma adaptação do livro Ainda Estou Aqui, escrito por Marcelo Rubens Paiva e publicado em 2015, para o cinema. A atriz Mariana Lima vai protagonizar o filme.Ainda Estou Aqui é uma obra autobiográfica, que explora a relação de Marcelo Rubens Paiva com a mãe, Eunice. Ao longo do livro, o autor...