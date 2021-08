Magazine Walcyr Carrasco fala sobre mundo nada glamouroso de Verdades Secretas Novela estará de volta à grade da TV Globo a partir desta terça-feira

Uma obra impactante, que conquistou enorme sucesso em 2015 e segue viva na memória do público até hoje, estará de volta à grade da TV Globo a partir desta terça-feira. Vencedora do Emmy Internacional 2016 de melhor novela, escrita por Walcyr Carrasco, com direção de núcleo de Mauro Mendonça Filho, Verdades Secretas parte da trajetória de Arlete (Camila Queiroz). Nascida e...