Magazine Wakanda aplaude

Assim como o Coringa de Joaquin Phoenix em 2020, dificilmente algum concorrente – mesmo com nomes de peso em jogo e de atuações primorosas – conseguirá derrotar Chadwick Boseman na categoria de melhor ator, por seu trabalho excepcional em A Voz Suprema do Blues. No longa, baseado na peça de teatro Ma Rainey’s Black Bottom, o astro que ganhou o mundo como Pantera Negra, da...