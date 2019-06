Magazine Wagner Moura está com receio de voltar ao Brasil Ator foi entrevistado pelo The Daily Telegraph, na Austrália, onde participa do Festival de Cinema de Sindney

Wagner Moura está no Festival de Cinema de Sydney, na Austrália. Lá, o ator concedeu entrevista ao The Daily Telegraph e disse que está com receio de voltar para o Brasil. "Pela primeira vez na vida, senti que poderia estar em perigo", declarou. O ator insistiu que não deixará suas preocupações de segurança impedi-lo de voltar, mas que isso pode mudar se "as coi...