Vozes do piano

Ao trabalhar com mestres como Maria da Penha, Myrian Dauelsberg, Bella Davidovich, Allan Weiss e Maria João Pires, a pianista Sylvia Thereza despontou no cenário internacional. Já se apresentou em importantes salas de diferentes continentes e atuou como solista de várias orquestras e regências. Foi premiada na Edição Martha Argerich do Concurso Internacional de Piano...