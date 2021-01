Magazine Voz contra agressão

A música Mãe se tornou um hino contra a violência doméstica - durante a pandemia, houve um aumento de feminicídios no Brasil, chegando a 648 casos no primeiro semestre de 2020, 1,9% a mais que 2019, segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. A canção foi escrita há pouco mais de cinco meses, depois que Donato decidiu procurar o pai novamente para conhece...