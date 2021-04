Viih Tube contou a Juliette que indicará Gil e Fiuk ao Paredão. "Acho que vou acabar colocando o Gil e o Fiuk. Não queria pôr os dois porque eles são amigos, mas se não for assim vai um amigo meu. Infelizmente, nessa altura do jogo...", disse a influenciadora digital.

A advogada paraibana relembra que Viih tinha dito que não ia colocar o cantor na berlinda, informação que foi corrigida pela jovem. "Não, eu não disse que não ia colocá-lo. Eu falei: 'não quero te botar'. Eu não falei que não ia... Dependia da dinâmica", destacou ela.

"Você falou isso, né? Ainda bem", pontuou Juliette. Viih fala, então, que vai avisar a Fiuk sobre sua decisão. "Já vai dizer que vai botar?", pergunta Juliette. A influenciadora diz que antes pretende conversar com outros dois participantes sobre sua decisão.

"Não. Vou conversar com a Camilla e o João para ver se vai prejudicar um de nós, mas também não vou colocar quem eu não colocaria", disse, emendando que vai falar com Fiuk porque sentiu que o músico deu abertura para que ela fizesse isso.

"Ele falou totalmente tranquilo: 'Viih, você vai me pôr? Se for, me fala para eu poder me preparar', brincando, assim", recordou a líder da semana. "Foi quando eu falei: 'não, eu não quero te pôr'. Então vou falar para ele: 'olha, lembra quando você me perguntou ontem? Realmente, você não era a minha indicação, mas agora como você viu que o jogo mudou...", esclareceu para Juliette.

"Vou explicar tudo e deixar claro que eu acho que ele não sai. Na verdade, não acho que ninguém sai", concluiu Viih.