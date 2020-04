A final do Big Brother Brasil 20 bem que poderia se chamar Big Sister Brasil! Manu, Rafa e Thelma disputam o prêmio de R$ 1,5 milhão e a título de campeã da edição que estabeleceu o recorde mundial de votação em um programa de televisão e recolocou o reality em evidência no país novamente.

O trio foi formado na noite deste sábado (25) após a eliminação de Babu Santana com 57,15% dos votos. Thelma recebeu 31,41%%. Rafa recebeu 11,44%.

Depois de ser eliminado, Babu conversou com Leifert e agradeceu a todos: "Foi muito bom, foi uma experiência incrível. Foi mais que eu imaginava, eu estava querendo muito, estava torcendo muito, mas eu estaca sentindo muita falta dos meus filhos", disse o músico. Ele ganhou um carro da produção do programa.

Enquanto isso, Rafa e Thelma se ajoelham no gramado. "Obrigada por me deixar aqui", fala Rafa. "Olha esse BBB, olha isso", fala Manu. "A gente conversou tanto as três. As três achavam que iam para o Paredão, agora vão as três para a final". "Não estou acreditando, parece um sonho", comemora Thelma.

Agora, é você quem vota aqui. Quem deve vencer o BBB20: Manu, Rafa ou Thelma?