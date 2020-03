Magazine Voltado para público com mais de 50 anos, evento reúne diferentes temáticas e perfis em Goiânia Expo Viver Mais começou nesta sexta-feira (13) e se encerra neste sábado (14), no o Deck Parking Sul Piso 1 do shopping Flamboyant

Com o intuito inédito no Centro-oeste de fugir do óbvio ao abordar o tema envelhecimento, a Expo Viver Mais, que começou nesta sexta-feira (13) e se encerra neste sábado (14), no o Deck Parking Sul Piso 1 do shopping Flamboyant, chamou a atenção de um grupo que estava reunido logo na entrada: 17 senhoras que estavam desde a manhã participando da programação. “...