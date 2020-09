Magazine Volta por cima

A vida de Fábio Gomes é marcada por muito sofrimento e superação. Nascido em Primavera do Leste (MT), mudou-se para Trindade há dez anos para acompanhar a mulher Rose Cleia, que é goiana e tem família na cidade. Na infância, passou fome e parou de estudar para poder trabalhar e ajudar a mãe em casa, que era separada do seu pai. “A gente não tinha quase nada, vivia com ...