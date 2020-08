Magazine Volta por cima Em novo álbum, Katy Perry tenta fazer as pazes com sequência turbulenta na carreira e vida pessoal

Katy Perry lança o sexto álbum de sua carreira dez anos depois do sucesso Teenage Dream, seu terceiro disco. Mas a americana, que vinha numa trajetória ascendente ao longo da última década, parece ser outra agora. Smile, recém-chegado às plataformas de streaming, vem depois do fracasso do último disco, Witness, de 2017, e de uma série de polêmicas na vida pessoal da...