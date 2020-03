Magazine Vocalista do Maroon 5 usa guitarra da Hello Kitty durante show em São Paulo O cantor já havia usado o instrumento em um show no México; recentemente ele pediu desculpas pela atitude ‘pouco profissional’ em outra apresentação

Adam Levine, vocalista da banda Maroon 5, chamou atenção na internet devido a um detalhe inusitado no show que a banda realizou em São Paulo neste domingo, 1. Durante a apresentação, o cantor apareceu usando uma guitarra da Hello Kitty. Essa não foi a primeira vez que Levine apareceu com a guitarra temática em um show. Em 25 de fevereiro, o cantor usou o mesmo instru...