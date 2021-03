Magazine Você sabia?

Os primeiros relatos históricos sobre o hábito de se tomar banho remontam à época dos antigos egípcios - eles tomavam três por dia. Já no século 17, tornou-se efetivo quando os químicos franceses Leblanc e Chevreul desenvolveram as técnicas para fabricação de sabonetes. No Brasil, quando os portugueses chegaram, em 1500, os índios já tinham o costume de se refrescar em...