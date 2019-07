Magazine Você sabia?

Há dois tipos de degustação de vinhos capazes de oferecer um panorama da bebida: a vertical e a horizontal. A primeira é a mais tradicional e consiste em apreciar a bebida do mesmo produtor e com o mesmo rótulo, porém, de diferentes safras – experiência que mostra ou não a evolução do produto. A segunda propõe uma avaliação das bebidas do mesmo período. Normalmente, ...