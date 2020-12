Magazine 'Você é uma vigarista', diz Bia Doria para DJ e influenciadora Pietra Bertolazzi Ao defender o marido, João Doria, a primeira-dama do estado de São Paulo teve mensagens expostas por Pietra

A DJ Pietra Bertolazzi usou o seu perfil nas redes sociais para expor uma conversa que teve com Bia Doria, a primeira-dama do estado de São Paulo, pelo Whatsapp. A discussão das duas ocorre em meio a questionamentos sobre a viagem dela com o governador Joao Doaria a Miami, durante a pandemia, no momento em que o governador decretou que o estado voltaria à fase v...