Magazine Vladimir Safatle usa versos sobre o Holocausto e áudio de WhatsApp em novo disco Em parte instrumentais e em parte cantadas, as 13 faixas do disco são repletas de referências extra-musicais

Vladimir Safatle leva o ouvinte para universos sonoros distintos uns dos outros em seu novo disco. Tempo Tátil, álbum do pianista e professor de Filosofia da USP que sai agora, traz versos de um poema sobre os mortos no Holocausto, pianos que começam e param inadvertidamente, falas de um pregador de rua dos Estados Unidos, crescendos de violino que serviriam co...