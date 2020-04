Relações conflituosas entre vizinhos não são novidade. O que a quarentena fez foi colocar cores mais fortes nelas. Não por acaso, algumas brigas têm saído do campo verbal para o físico. Relatos de vizinhos esmurrando portas por causa do barulho do outro não são incomuns. “A questão do isolamento acentua no sujeito comportamentos que já são do indivíduo”, explica o psicólogo José Divino Sousa. Em outras palavras, quem é solidário tende a reforçar a solidariedade. Já os egoístas mostram com mais clareza essa faceta da personalidade.

Para o psicólogo, a pandemia já mudou a forma como as pessoas se relacionam, inclusive com os vizinhos. “Na psicologia, trabalhamos com conflitos e momentos de crise. Estamos atravessando uma enorme crise existencial, financeira e nas relações que vai modificar tudo”, explica. A psicóloga Nayara Soares Barros Borges lembra que a atual pandemia tem enorme impacto psicológico na vida das pessoas, diante do cenário, sentimentos como medo e ansiedade crescem.

“O isolamento nos faz entrar em contato com nossos instintos mais primitivos e o medo nos amedronta de modo que todos estão lidando com suas próprias sombras, ou seja, sentimentos como raiva, angústia e desespero tornam-se intensos. Nesse contexto, qualquer gesto do vizinho pode intensificar ainda mais essas emoções”, explica. É como se houvesse muita gasolina à espera de uma faísca.

Exercer a empatia é, segundo Nayara, a melhor forma de evitar conflitos dentro e fora de casa. “Outro ponto importante é desenvolver uma comunicação assertiva com o vizinho, transmitindo a informação que você quer de uma forma clara, dinâmica e respeitosa, alcançando um diálogo genuíno”, reforça. A verdade é que a boa convivência com os vizinhos é fundamental tanto para quem está em um condomínio quanto para quem mora em uma casa.