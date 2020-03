Magazine 'Viver Duas Vezes' fala da busca pelo amor de infância antes que seja esquecido pelo Alzheimer O longa original da Netflix é um drama sobre a saga do ex-professor universitário Emílio ao tentar encontrar um amor da infância antes do avanço de sua doença

Durante esses dias de isolamento social em casa e buscando atividades alternativas, você certamente vai se emocionar e chorar com o filme espanhol Viver Duas Vezes, lançado no Brasil no início do ano. O longa original da Netflix é um drama sobre a saga do ex-professor universitário Emílio (interpretado pelo ator argentino Oscar Martinez) ao tentar encontrar um amor da in...