Magazine Vittor Hugo estreia em happy hour de centro de compras

O cantor e compositor Vittor Hugo (foto) faz sua estreia na Happy Hour do Lozandes Shopping nesta sexta-feira, a partir das 18 horas, na praça de alimentação do centro de compras. A entrada é gratuita e os bares e restaurantes do local realizam promoções de petiscos e bebidas durante a apresentação. Vittor Hugo descobriu seu talento musical na adolescência ao participar de...