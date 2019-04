Magazine Vitrinista realiza palestra e treinamento em Goiânia

A vitrinista Sylvia Demetresco (foto), que comandou as vitrines da marca de luxo Rolex por 30 anos no Brasil, ministra em Goiânia, na sexta-feira, a palestra Moda, Arquitetura e Life Style. O evento gratuito e aberto está marcado para 19 horas, no decorado Spot Marista – City Soluções Urbanas. Considerada entre as dez melhores profissionais do Brasil, Sylvia montou a pri...