Magazine Vitor & Luan dividem noite com Alex & Leandro em boate

As duplas Vitor & Luan (foto), do hit Bistrô, e Alex & Leandro,da música Respeita, se apresentam nesta sexta-feira, a partir das 22h30, no Santafé Hall. Vitor & Luan se uniram há cinco anos e já contam com dois DVDs gravados. O primeiro teve participações de artistas consagrados, como Kauan, da dupla com Matheus, e MC Gui. O mais recente foi gravado neste mês...