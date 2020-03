Adentrar em museus espalhados por todo o mundo sem ter de enfrentar filas quilométricas ou espaços abarrotados de pessoas são alguns dos benefícios das visitas on-line. Nos últimos anos, diversos museus tornaram públicos seus acervos, exposições e coleções disponíveis na internet, em projetos tecnológicos e de multimídia. Ante a epidemia do novo coronavírus, a recomendação é ficar em casa. Aos que desejam fazer uma volta ao mundo e desbravar diversos locais que revelam arte, cultura e história da humanidade, o POPULAR preparou uma lista de dez museus abertos à visitação digital e sem fronteiras geográficas. Divirta-se.

Pinacoteca, São Paulo (Brasil)

Disponível em português, inglês e espanhol, o museu virtual da Pinacoteca oferece uma visita interativa e de acessibilidade, com opção em libras. Há em seu acervo mais de 9 mil obras, com destaque para artistas dos séculos 19 e 20, como Victor Meirelles, Anita Malfatti e Eliseu Visconti. Por meio do Google Arts & Culture e de forma gratuita, o visitante confere com arrojo de detalhes a arquitetura do prédio histórico paulistano e as obras de arte, como a clássica pintura Mestiço, de Candido Portinari. Endereço: www.pinacoteca.org.br.

Metropolitan Museum of Art, Nova York (Estados Unidos)

Com um enorme acervo histórico e artístico, o Metropolitan disponibiliza em seu site vídeos interativos que mostram o espaço em 360 graus, com direito a trilha sonora. É possível que o visitante controle a direção para olhar o museu do angulo que desejar. O MET ainda oferece vídeos, textos e imagens sobre a história das obras, os bastidores do lugar e detalhes de exposições itinerantes e permanentes. Um mapa ajuda o espectador a entender mais sobre cada sala do local. Endereço: www.metmuseum.org.

Museu do Vaticano,



Roma (Itália)

Um dos países mais afetados pela crise do novo coronavírus, a Itália é rica em museus e galerias de arte, como o Museu do Vaticano. Em sua visita on-line é possível conferir os detalhes dos suntuosos salões que formam o museu, os detalhes da Capela Sistina, com pinturas de Michelangelo. O visitante também tem contato com trabalhos de Rafael, Leonardo da Vinci e Caravaggio. As edificações podem ser visitadas gratuitamente em vídeos e fotos 360 graus. Endereço: www.museivaticani.va.

Casa de Cora Coralina, Goiás (Brasil)

Museu queridinho entre os goianos, a Casa de Cora Coralina dispõe em seu site uma visita on-line em que o público pode caminhar pelas ruas de pedra da antiga Vila Boa ao som de canções goianas e poemas narrados pela própria poeta. A visitação virtual é gratuita e ainda conta com imagens, livros e poesias de Cora. Endereço: www.museucoracoralina.com.br.

Van Gogh Museum,

Amsterdã (Holanda)

Espaço dedicado ao grande mestre holandês, o Van Gogh Museum disponibiliza em seu site vídeos interativos, entrevistas com curadores e imagens do acervo para que o internauta possa se sentir dentro das galerias que compõem o museu. Com obras que marcam a trajetória e as várias fases do artista, há de tudo um pouco na visita on-line e gratuita do local. Um mapa ajuda a entender como as galerias e mostras estão separadas no museu físico. Endereco: www.vangoghmuseum.nl.

La Casa Azul, Cidade do México (México)

Em formato de museu-casa, La Casa Azul convida o visitante a se desbravar pela vida e obra da mexicana Frida Kahlo, uma das maiores artistas do século 20. Em formato multimídia, um mapa com a distribuição dos cômodos orienta o internauta na trajetória das exposições, com obras que percorrem todo o trabalho de Frida. Em visão 360 graus, é possível chegar bem de perto para admirar o trabalho da artista. Endereço: www.museofridakahlo.org.mx.

Instituto Inhotim, Brumadinho (Brasil)

Quem já visitou o Inhotim, em Minas Gerais, sabe que uma tarde inteira é pouco para conhecer todas as galerias que integram o local. Na visita on-line e gratuita, o espectador mantém contato com diversas ferramentas do Google Art & Culture para explorar as obras, dar zoom para ver as obras de arte com detalhe e fazer o tour em locais e pontos de referência. O destaque do site fica por conta de vídeos interativos da célebre exposição do artista Cildo Meireles. Endereço: www.artsandculture.google.com/partner/inhotim.

Louvre, Paris (Franca)

Com alta resolução e riqueza de detalhes, o passeio pelo Museu do Louvre, um dos espaços museológicos mais ricos do mundo, conta com mais de 35 mil obras expostas ao público virtual. Além de observar o próprio prédio histórico, as várias galerias e exibições expostas são organizadas em diversos setores, como antiguidades egípcias, oriente, Grécia e Roma, pinturas, esculturas, arte decorativa e desenho. Há grandes obras da arte mundial, como a Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, em tours em diferentes idiomas, como inglês, espanhol e francês (não há opção em português). Para fazer a visita, é preciso instalar o Flash no computador ou celular. Endereço: www.louvre.fr.

Ohara Museum of Art, Kurashiki (Japao)

Por meio do Google Arts & Culture, o internauta pode conhecer as grandes galerias de arte e os corredores do Ohara Museum, um dos espaços artísticos mais populares do Japão. Com obras de arte contemporânea, o museu conta em sua maioria com pinturas e esculturas francesas dos séculos 19 e 20. Há também obras de artistas modernos japonesas e de outros lugares do mundo. Endereço: www.artsandculture.google.com/partner/ohara-museum-of-art.

Yad Vashem Museu do Holocausto, Jerusalem (Israel)

Importante ponto de pesquisa para turistas e historiadores que desejam conhecer mais sobre o Holocausto, fato ocorrido durante a Segunda Guerra Mundial, o museu pode ser explorado virtualmente tanto pelo site oficial, quanto pela visita virtual do Google Arts & Culture. Há ainda um grande memorial para lembrar as vítimas. Endereço: www.yadvashem.org.