Com os espaços culturais fechados nessa quarentena, apreciar a arte passou a ser uma atividade virtual. A maioria das galerias funciona na web, realizando exposições e salas de exibição on-line, numa nova etapa da comunicação visual. As opções de mostras artísticas são um bom pretexto para dar importância à arte nesse momento. De acesso fácil, elas apresentam trabalhos de artistas nacionais e internacionais. Algumas fazem paralelos dos trabalhos atuais em referências com a história da arte.

A visitação ajuda a popularizar a arte e, ao mesmo tempo, levar cultura para quem está em isolamento social. Pelo computador ou pelo celular, é possível acompanhar tanto as produções atuais em mostras exclusivamente montadas para essa quarenta, quanto obras que já se tornaram clássicas e foram vistas em exposições antigas. Com o uso de tecnologia, algumas com recursos de visitação em 360º, as galerias aproximam o público da cultura. Além dos sites das galerias, é possível contar com a ajuda do Google Arts and Culture, que faz tours guiados pelos espaços culturais.

Veja o que pode ser visitado nesses novos modelos expositivos em plataformas digitais.

Museu de Novidades

A mostra do artista paulistano Marcelo Tinoco pode ser vista em um tour virtual no site da Zipper Galeria. Tinoco recicla personagens da história da arte, buscando inspiração em grandes nomes da pintura e no trabalho paisagístico de Roberto Burle Marx. Seus trabalhos mesclam fotografia, desenhos e pintura digital. Estão disponíveis trabalhos como Vênus, uma releitura de quadro de Botticelli. A nova composição é chamada pelo artista de “reciclagem artística”.

Onde ver: www.zippergaleria.com.br

Na Raiz / Caminho / Pelos Laços / Passarinho

A mostra do paulista Vítor Mizael fala de afetividade e ornamento e pode ser conferida em tour virtual 3D no site da Zipper Galeria. São desenhos, bordados de linho, pinturas em azulejos, objetos de metal com misturas de imagens de pássaros e serpentes. O artista pesquisa sobre figuras animais e botânicas em ilustrações científicas e se apropria de manuais catalográficos para criar novas formas.

Onde ver: www.zippergaleria.com.br

Arqueologias da Selfie

A coletiva discute o fenômeno contemporâneo da produção e disseminação em massa de imagens, com a selfie sendo avaliada como sintoma do uso social da fotografia e meio de autorrepresentação. A exposição tem duas pinturas: Sem Título, de Tomie Otake, e Sun Photo as Self-Portrait, de Antonio Dias.

Onde ver: www.nararoesler.art

Inside

A exposição coletiva virtual é formada por obras de estilos diferentes de vários artistas, que foram reunidas em razão da interioridade ser o conceito comum em todos os trabalhos. A mostra exclusiva on-line da Galeria Nara Roesler tem obras de Cao Guimarães, Rivane Neuenschwander, Lucia Koch, Cristima Canale, Brígida Baltar, Alexandre Arrechea, Daniel Senise, Raul Mourão, Fábio Miguez e Virgínia de Medeiros, com curadoria de Luis Pérez-Oramas.

Onde ver: www.nararoesler.art

Imagens de uma Juventude Pop

Os trabalhos produzidos pelo artista paulistano Sérgio Sister entre 1967 e 1971, alguns criados nos 19 meses em que ele foi mantido como prisioneiro político, estão em mostra exclusivamente on-line na Galeria Nara Roesler. Ao lado das peças históricas nas pinturas políticas e desenhos da cadeia, há um conjunto de telas em óleo de abstratos e monocromáticos recentes.

Onde ver: www.nararoesler.art

Atlas/Oceano

Exposição de instalações, vídeos e pinturas de Thiago Rocha Pitta, que usa uma figura mitológica para falar de questões presentes em sua carreira. O artista pretende discutir a temporalidade e os limites da relação que o homem pode estabelecer com a natureza, a expansão das civilizações, a habilidade de navegar.

Onde ver: www.casatriangulo.com

Das Ideias na Cabeça aos Olhos no Céu

Mostra com trabalhos da artista paulista Sandra Cinto, com curadoria de Paulo Herkenhoff. A exposição em cartaz no site da Casa Triângulo e no Itaú Cultural é uma panorâmica de 30 anos de produção da artista com viés autobiográfico. Projetos, maquetes, azulejos e objetos centrados na água podem ser apreciados com visitas guiadas on-line.

Onde ver: www.casatriangulo.com e www.itaucultural.org.br

Lumina

A artista paulistana Mariana Palma se apropria da narrativa do mito de Orfeu nas obras expostas, cuja ideia é a interpenetração de corpos. São aquarelas, pinturas e fotografias. No passeio virtual em vídeo por essa retrospectiva, o visitante pode acompanhar fases da carreira da artista com referências imagéticas e compositivas e a polaridade masculino/feminino. Há traços da pintura barroca em colagens e imagens digitais. Mariana usa elementos da botânica, estampas, organismos marítimos, fragmentos arquitetônicos, jogos de sombra e luz.

Onde ver: www.institutotomieohtake.org.br

Contornos do Olhar

Mostra coletiva dos artistas Ana B. Tavares, Caio Siqueira, Daniela Marton, Digbijoy Mech, Felipe De Vicente, Filipe Assunção, Isabel Graf, Leila Bokel, Mauricio Morandi, Nilutpal Chakraborty, Rodrigo Cid e Sonia Terra. Cada um apresenta seu olhar, suas formas e técnicas.

Onde ver: www.binaria.art.br

Egito Antigo: Do Cotidiano à Eternidade

A exposição de esculturas, pinturas e objetos, que estaria em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil em São Paulo, foi suspensa por causa da pandemia. O espaço cultural disponibilizou as imagens para visitas virtuais. Os aspectos da civilização egípcia estão na mostra. O espaço virtual também disponibiliza as mostras Ivan Serpa – A Expressão do Concreto (retrospectiva da vida e obra do artista), Björk Digital (música e realidade virtual), Chiharu Shiota – Linhas da Vida (mais de 70 obras da artista japonesa) e Vaivém (mais de 300 obras de coleções). E, ainda, shows musicais estão disponíveis.

Onde ver: www.bb.com.br