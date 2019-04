Magazine Visibilidade urbana

Ao longo das seis semanas da exposição Preto Cores, o projeto de Decy vai muito além da mostra de arte na Vila Cultural Cora Coralina e apresenta uma série de ações públicas. Com proposta da curadora educacional Nutyelly Cena, as atividades desejam discutir e dar visibilidade à arte urbana e negra produzida em Goiânia. A intenção é criar conexões com artistas, pesquisa...