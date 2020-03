Magazine Visão sobre a sociedade do século 21

Longa de estreia da diretora brasileira Eliane Coster, o drama Meio Irmão acompanha da vida de Sandra, uma jovem de 16 anos cuja mãe está desaparecida há dias. Desorientada e sem dinheiro, ela se vê obrigada a procurar seu meio irmão Jorge, com quem tem pouco contato. No momento em que Sandra o procura, porém, ele está diante de uma situação difícil: Jorge gravou com seu c...