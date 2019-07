Magazine Visão mineira

No Coração do Mundo é produzida pela mineira Filmes de Plástico, responsável por ampliar as narrativas audiovisuais de Minas Gerais. Em 2019, completam-se os dez anos da produtora, que já circulou pelas principais mostras de cinema do mundo, a exemplo dos Festivais de Cannes (França) e de Brasília. Com obras que dão voz aos personagens periféricos e à margem, são 15 cur...