Magazine Virou meme

Antes de ingressar no Porta dos Fundos, Gustavo Palmeira ficou famoso no México quando participou em 2017 de um reality show de namoro. Sua participação foi bastante repercutida no Brasil. O goiano virou meme por aqui porque chamava a namorada de “xoxota” falando que se tratava de um apelido carinhoso dos brasileiros. “A gente terminou no terceiro encontro e ficamos ami...