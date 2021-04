As pinturas impressionistas de Renoir, as ilusões de ótica, os olhares furtivos dos apaixonados, um sonho dentro de um outro sonho. As canções do compositor goiano Elísio Miranda pairam em frequências atmosféricas que desenham formas e contornam imagens para os sons. “Faço música para ajudar as pessoas a sonharem”, destaca o cantor, que lançou no último mês Folclore, EP disponível nas plataformas digitais e que foi parar nos virais do Spotify.

Compositor desde os 13 anos, Elísio já escreveu mais de 300 canções guardadas na intimidade de seu quarto. “Grande parte joguei fora, revoltei comigo mesmo por vergonha de lidar com meus próprios sentimentos, a minha intimidade”, lamenta. Fazendo as contas de cabeça, o artista diz ter cerca de 30 canções finalizadas. Para o EP viral lançado de forma independente, as músicas destacam composições que falam sobre o amor em tempos de pandemia, o balanço do mar e a imensidão do céu.

“Apesar de estarmos vivendo em uma pandemia, que coloca grande parte das pessoas dentro de casa, a cabeça tem funcionado de maneira mais agitada que antes. Essas músicas trazem um sentimento de pensar um pouco mais, entender os sentimentos”, explica Elísio. Em Ao Mar, canção que integra o trabalho de Folclore, palavras como brisa, aconchego e encontro são repetidas em versos que destacam a existência de sonhos e amores. “Sentados na areia me perco vendo o sol sumir, o que ontem era um sonho se faz existir”, rima.

Folclore nasceu nos primeiros meses de pandemia, em 2020, quando Elísio colocou em prática o sonho que tinha em mostrar as canções guardadas. “A verdade é que tudo foi muito aos poucos. Comecei a fazer algumas postagens, uns sons autorais, e muita gente veio falar comigo. E isso me motivou muito a entrar no estúdio. Foi um processo muito bacana, porque consegui manter a linha orgânica em um processo leve”, diz o artista.

O contato de Elísio Miranda com a música vem desde a infância. O compositor relembra que ainda criança ficava horas imerso na coleção de discos de vinil da família e até chegou a quebrar um teclado do pai. Aos 9 anos, ganhou o primeiro violão, mas foi aos 11 anos que entendeu que compor era sua melhor forma de expressão. “É uma verdadeira válvula de escape. Tocava canções de outras pessoas, mas comecei a cantar as minhas próprias. Escrever é minha maior força”, confessa.

Além-mar

Desde o lançamento no Spotify, há 28 dias, a audiência de Folclore chegou a 13 Estados brasileiros. No exterior, existem registros de ouvintes nos Estados Unidos, França, Reino Unido, Irlanda, Portugal, Canadá, Peru e Chile. Ambas as músicas do EP estão com videoclipes em fase de edição e devem ser lançados nos próximos dias no perfil do artista no Instagram (@elisiomirad) e no YouTube. A proposta é criar um álbum visual, com a inserção de um projeto audiovisual que acompanhe as músicas.

O resultado mais recente do trabalho do artista é a inclusão da canção Ao Mar na playlist Viral Goiânia BR, do Spotify. A seleção com as novas canções mais populares de Goiânia em relação ao resto do mundo tem mais de 3 mil seguidores. Elísio divide espaço com Marília Mendonça, Wesley Safadão, Alok e Marcelo Falcão. “Estar entre esses nomes é uma conquista potente”, comemora. Se somadas as reproduções em todas as plataformas, o alcance chega a mais de 2 mil streamings.

“Tem acontecido um movimento cultural de pessoas que buscam a música como um refúgio para ter um pouco mais de paz e tranquilidade. Esse é o sentido do meu projeto”, acredita Elísio, que já tem composições prontas para serem lançadas em 2021. O artista ainda vai explorar diversos pontos visuais de Folclore, além de um ensaio fotográfico que faz parte do álbum visual proposto pelo artista. “A intenção é que saia mais músicas para integrar o EP”, adianta.

Entre segredos e o mar

Confira mais sobre as duas canções do EP Folclore, de Elísio Miranda:

SEGREDOS

Baixo, violão, saxofone e flauta mergulham na imensidão dos sonhos apaixonados de Elísio Miranda em Segredos, música que abre o EP Folclore. “Um segundo parado me pego a pensar, no teu cheiro que doce carrega um mar de ilusões e de sonhos que me trazem luz”, canta o artista. Com melodia e composição assinada pelo músico, a faixa de estreia revela o som etéreo que Elísio emerge ao longo do trabalho. Ao narrar acontecimentos sobre o cotidiano que o cerca, o compositor fala sobre olhares apaixonados, sonhos visuais e estrelas no céu. “O segredo que esconde atrás do olhar da menina do prédio lilás e que veste azul”, canta.

AO MAR

“Doce balanço na beira do mar, vento que leva a brisa e me faz sonhar”, reverbera Elísio Miranda na canção Ao Mar. Na música, o artista brinca com o balanço da maresia para cantar sobre seus desejos profundos, o aconchego de um abraço e um beijo, encontros de dois amantes na beira do mar. A música, também assinada por Elísio, tem todo um trabalho musical de instrumentos como trompete, flauta, trombone e teclado. É para dançar coladinho no fim de tarde. “Enquanto a brisa passa trazendo outra vez o doce perfume e o som desse xote”, destaca o cantor.