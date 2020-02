Magazine Viradouro é a campeã de 2020 do Carnaval do Rio de Janeiro Escola de samba venceu com 269,6 pontos e conquista, assim, o segundo título de sua história

A Unidos do Viradouro se sagrou campeã do carnaval do Rio 2020. A escola foi uma das que mais empolgaram o público na primeira noite do desfile. Com alegorias e fantasias luxuosas e bem acabadas, a agremiação de Niterói levou à Sapucaí um enredo sobre as Ganhadeiras de Itapuã. A apuração das notas nesta quarta-feira (26) foi acirrada até o último quesito. O enredo...