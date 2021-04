Magazine Viradão da Leitura Veja como participar

1. Escolha um horário entre 0h01 e 23h59 e acesse ao vivo sua rede social preferida. O Instagram será a rede predominante, mas você pode fazer em qualquer espaço virtual.2. Faça uma live com a leitura de um poema, de um trecho de um livro ou de uma história. Use o tempo que quiser.3. Ao final, poste a live use as hashtags #viradaodaleitura, #naoataxacaodoslivros e #defendaol...