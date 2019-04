Magazine Violinista Vida Altoé sonha levar o nome do Estado para fora do Brasil A artista foi selecionada para tocar em dois importantes festivais internacionais, nos Estados Unidos

Filha de musicistas, Vida Altoé, 21 anos, nasceu ao som de uma composição erudita. O parto da menina foi feito, em casa, pelo pai, Églinson, violoncelista cuja destreza, usada para segurar o peso do instrumento e inclinar os dedos sobre as cordas de aço, trouxe a pequena ao mundo. Talvez por isso ela nunca tenha se imaginado vivendo no silêncio, relutância que a g...