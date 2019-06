Magazine Violeiro Almir Pessoa celebra 21 anos de carreira Músico retorna ao Teatro Sesc Centro com participação especial da Orquestra Violeiros do Ivap

O violeiro Almir Pessoa (foto) volta a ser apresentar no Teatro Sesc Centro, nesta sexta-feira, às 20 horas, com participação especial da Orquestra Violeiros do Ivap. O show Almir Pessoa Natural faz parte das comemorações de 21 anos de carreira do músico goiano. Ele destaca no repertório do show músicas sertanejas raiz, baladas românticas e sucessos internacionais ...